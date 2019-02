Rocket Internet enfrenta novo revés com perda de executivos

Berlim – A alemã Rocket Internet está perdendo dois executivos seniores, disseram fontes à Reuters, no mais recente revés para uma companhia que, há um ano, era considerada uma das maiores esperanças da Europa para competir com gigantes da tecnologia global.

A maior empresa de Internet da Europa, que ajudou a criar uma cena tecnológica vibrante em Berlim, busca ser uma plataforma de lançamento para listagem de startups no mercado acionário, que vão desde o setor de moda online até entrega de comida, mas tem visto sua ação recuar com a interrupção dos planos de listar seus maiores investimentos.

A estratégia da Rocket de se expandir rapidamente para mercados emergentes levantou a possibilidade de que pudesse ganhar vantagem contra empresas como Amazon e Alibaba, assim como poderosas empresas de capital de risco.

Mas as listagens planejadas das startups da Rocket foram suspensas no ano passado devido ao esfriamento do mercado para ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) de tecnologia.

Os problemas aumentaram com o conflito entre a Rocket e a investidora sueca Kinnevik, afirmaram fontes a par do tema, enquanto a companhia também sofre com a desaceleração do crescimento em mercados emergentes.

Agora ela enfrenta mais convulsões com a saída em breve de Franziska Leonhardt, diretora do departamento jurídico, e Uwe Gleitz, vice-presidente sênior de finanças corporativas, de acordo com fontes próximas da companhia, ambos por razões pessoais.