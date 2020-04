Roche planeja começar a vender teste de anticorpos em maio

A Roche desenvolveu um teste de anticorpos para o Covid-19 que planeja começar a vender no início do próximo mês. O teste entra para o grupo de ferramentas de diagnóstico que especialistas acreditam ser necessárias para eliminar as medidas de distanciamento social adotadas em todo o mundo.

O teste analisará amostras de sangue em busca de anticorpos que mostram se uma pessoa foi infectada pelo novo coronavírus, informou a empresa com sede em Basileia, na Suíça. A produção mensal pode atingir milhões de unidades – na faixa de dois dígitos – em junho.

“Teremos um aumento de produção muito, muito forte”, disse Thomas Schinecker, responsável por diagnóstico da Roche, em entrevista por telefone. A empresa planeja adotar a mesma abordagem de alta intensidade para fabricar o novo teste que vem sendo usada para produzir os testes moleculares, que estão disponíveis desde janeiro. “Estamos trabalhando 24 horas, sete dias por semana.”

O teste de anticorpos é fundamental para ajudar a identificar pessoas que já foram infectadas, talvez sem saber, e entender melhor o verdadeiro escopo da pandemia. Um amplo número de testes pode ajudar a identificar os que estão presumivelmente imunes ao novo coronavírus. E também pode ser usado em conjunto com outros testes que buscam detectar o vírus no nariz ou garganta de uma pessoa.

Dezenas de empresas de menor porte da Ásia, Europa e América do Norte já lançaram testes de anticorpos ou estão em processo de validação de kits que podem variar em complexidade, de tipos que precisam de muitos recursos de laboratório a uma versão simplificada, semelhante a um teste de gravidez em casa. Na sexta-feira, a Eurofins Technologies anunciou que recebeu o selo CE (Conformidade Europeia) para alguns testes de anticorpos.

A Roche disse que pretende disponibilizar o teste no início de maio em países que aceitam o selo CE da Europa e que trabalha com a FDA, agência que regula fármacos e alimentos nos EUA, para obter permissão para uso emergencial. A empresa planeja publicar números sobre a confiabilidade do teste quando estiver mais perto do lançamento do produto.

O teste estará disponível para hospitais e laboratórios de referência que possuam o “cobas e” da Roche, um sistema totalmente automatizado que pode produzir 300 resultados por hora. Um teste leva cerca de 18 minutos, segundo a empresa.