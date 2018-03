Roberto Santos assume a presidência da Porto Seguro

A partir desta quinta-feira, 29, Roberto Santos, que era vice-presidente executivo da Porto Seguro, assume a presidência da seguradora no lugar de Fabio Luchetti, que assume uma cadeira no conselho de administração. O executivo foi nomeado em reunião do colegiado.

Santos ingressou na Porto Seguro em 2004 e, nos últimos anos, exerceu o cargo de diretor geral, responsável por operações, seguros patrimoniais e negócios de saúde, e foi eleito em 2017 para o cargo de vice-presidente. Jayme Garfinkel permanece como presidente do conselho.