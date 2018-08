Rio Tinto tem alta no lucro líquido a US$ 4,38 bi no 1º semestre

Sydney – A Rio Tinto registrou lucro líquido de US$ 4,38 bilhões no primeiro semestre, alta de 33% na comparação com igual período de 2017. O resultado, porém, veio abaixo da previsão dos analistas, de US$ 4,6 bilhões, e a ação recuava 4,06% na Bolsa de Londres, por volta das 7h (de Brasília). O lucro subjacente teve ganho de 12% na mesma comparação, a US$ 4,42 bilhões.

A empresa ainda anunciou uma recompra de mais US$ 1 bilhão em ações, além de elevar seu dividendo em 15%. Os resultados foram apoiados pela recuperação nos preços de algumas commodities.

Segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado e concorrente da Vale, a Rio Tinto anunciou dividendo interino de US$ 1,27 por ação aos acionistas. Ela informou ainda que teve uma alta de 42% em sua produção de cobre no primeiro semestre, na comparação anual, diante da produção forte na mina Escondida, no Chile.