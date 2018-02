Rio Tinto tem alta de 90% no lucro líquido de 2017, a US$ 8,76 bi

Sydney – A Rio Tinto anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 8,76 bilhões em 2017, 90% maior que o ganho de US$ 4,62 bilhões apurado no ano anterior.

Já o lucro subjacente anual da mineradora anglo-australiana, que desconsidera itens extraordinários, subiu 69%, a US$ 8,63 bilhões, vindo quase em linha com a mediana de US$ 8,71 bilhões de projeções colhidas de sete analistas.

Diante do resultado positivo, a empresa anunciou que pagará a seus acionistas dividendo anual recorde de US$ 2,90 por ação, ante US$ 1,70 em 2016.

Além disso, a Rio Tinto irá recomprar mais US$ 1 bilhão em ações, além do montante de US$ 1 bilhão que já havia recomprado em seu primeiro semestre fiscal.

No fim de 2017, a dívida líquida da Rio Tinto havia sido reduzida em 60%, a US$ 3,85 bilhões.

Antes da divulgação do balanço, as ações da Rio Tinto fecharam em forte alta de 3,8% na Bolsa de Sydney no pregão desta quarta-feira.