Londres – A mineradora global Rio Tinto planeja vender parte de seus ativos de alumínio em um potencial acordo de 1 bilhão de dólares, disse o Financial Times, ressuscitando um plano de venda da unidade Pacific Aluminium dois anos depois de seu cancelamento.

O Financial Times, citando “pessoas com conhecimento dos planos da Rio”, publicou no domingo que a empresa contratou o Credit Suisse para encontrar um comprador para a Pacific Aluminium, conhecida como PacAl, que é composta por um grupo de usinas na Austrália e Nova Zelândia.

Um porta-voz da Rio Tinto disse que a companhia “não comenta especulações do mercado”.

A Rio Tinto disse que poderia alienar a PacAl pela primeira vez em 2011.

Em 2013, a companhia disse que estava considerando a venda da unidade, antes de descartar os esforços, culpando condições ruins de mercado.