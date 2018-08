Rio Tinto considera listagem pública de negócio no Canadá

Londres – A Rio Tinto, a segunda maior empresa listada de mineração do mundo, está considerando uma listagem pública de sua unidade Iron Ore Company of Canada (IOC), disseram fontes de bancos e do setor, uma vez que o foco da empresa está voltado para impulsionar a receita de seus principais ativos na Austrália.

O minério de ferro, que é responsável pela maior parte do lucro da Rio Tinto e é usado na fabricação de aço, garantiu margens saudáveis por anos, mas a projeção é incerta, já que a China, maior comprador do mundo, deve se apoiar cada vez mais na reciclagem do que na importação da matéria-prima.

Depois de um colapso nos preços da commodity em 2015, a Rio Tinto colocou uma série de ativos no bloco, principalmente de carvão, para diminuir as dívidas. No minério de ferro, o impulso para ele voltar ao foco tem significado uma maior concentração na região australiana de Pilbara, onde os custos da produção são baixos e os graus são mais altos.

A IOC, na qual a mineradora detém 59 por cento, a empresa japonesa Mitsubishi, 26 por cento, e a Labrador Iron Ore Royalty Company, 15 por cento, é uma das maiores produtoras de minério de ferro do Canadá, com uma receita de 1,9 bilhão de dólares em 2017.

A Rio tentou vender a sua participação na IOC em 2012, já que não a considerava um ativo indispensável, mas extinguiu o processo, dizendo que a venda não era essencial.

Reportagem adicional por Barbara Lewis e Yuka Obayashi