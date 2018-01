Rio Tinto anuncia abertura de novo escritório na Mongólia

MELBOURNE/ULAANBAATAR – A mineradora global Rio Tinto abrirá um novo escritório na capital da Mongólia, separado de seu gigante projeto Oyu Tolgoi, para se concentrar na exploração e nos laços locais, fortalecendo seu compromisso com um país que é promessa na produção de cobre.

A proximidade da Mongólia com a vizinha China, maior consumidor de cobre do mundo, atraiu o interesse internacional, em meio à perspectiva de que veículos elétricos e energias renováveis ​​aumentem o consumo de uma commodity que já possui múltiplos usos.

Mas alguns investidores estão nervosos sobre a imprevisibilidade da jovem democracia da Mongólia, e a Rio Tinto, que está operando um projeto de expansão na mina de cobre Oyu Tolgoi, teve negociações difíceis com o governo mongol no passado.

O novo escritório, que chegará a 80 funcionários no decorrer deste ano, apoiará o programa de exploração da empresa, além de se concentrar na construção de relacionamentos, informou a mineradora em comunicado nesta segunda-feira.

“Estamos demonstrando o aprofundamento do nosso compromisso com a Mongólia por meio do estabelecimento de um novo escritório no país”, disse o presidente-executivo da Rio Tinto, Jean-Sebastien Jacques. “A Mongólia é um dos mais importantes mercados estratégicos da Rio Rinto e estamos aqui para ficar”, adicionou.