Rio Tinto amplia lucro anual em 56% e ação sobe 1,8% na Bolsa de Londres

São Paulo – A mineradora anglo-australiana Rio Tinto divulgou hoje que obteve lucro líquido de US$ 13,64 bilhões em 2018, 56% maior que o ganho de US$ 8,76 bilhões do ano anterior. O salto no lucro é atribuído à venda de sua participação na mina de cobre Grasberg, na Indonésia, por US$ 3,5 bilhões. Por volta das 5h55 (de Brasília), a ação da Rio Tinto subia 1,8% na Bolsa de Londres.

Segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado e concorrente da Vale, a Rio Tinto informou que vai usar os recursos da venda para financiar um dividendo extraordinário, de US$ 2,43 por ação.

O dividendo total da Rio Tinto referente a 2018 ficou em US$ 3,07 por ação, ante US$ 2,90 por ação em 2017.

Já o lucro subjacente anual da empresa totalizou US$ 8,81 bilhões, 2% maior que o de 2017 e acima da previsão de analistas, de US$ 8,53 bilhões. Com informações da Dow Jones Newswires.