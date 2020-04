Riachuelo dobra vendas no comércio eletrônico durante quarentena

Com todas as lojas físicas fechadas, a Riachuelo viu um aumento nas vendas de seus canais digitais. No período de 4 a 12 de abril, a Riachuelo registrou aumento de 124% nas vendas do comércio eletrônico, além do crescimento de 56% no tráfego do site, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A empresa não detalha qual a participação das vendas online em seu faturamento total, que foi de 5,4 bilhões de reais no ano passado, alta de 5,6%.

O site e os demais canais digitais da varejista de moda, como o novo aplicativo, receberam investimentos de 168 milhões de reais no ano passado. O valor é 5% do total investido pela empresa no ano.

“Considerando que estamos a pouco mais de 100 km de qualquer residência, ter nossa capilaridade apoiando a qualidade do serviço que prestamos aos consumidores, presencialmente ou remotamente, fará toda diferença”, afirma o diretor de tecnologia e inovação, Carlos Alves.

Para impulsionar seus canais digitais, a empresa tem participado das lives musicais. Após o patrocínio nos shows da cantora Marília Mendonça, que teve 3.2 milhões de acessos simultâneos, e de Gusttavo Lima, que durou 7 horas e 30 minutos, a Riachuelo registrou mais de 50 mil downloads do aplicativo da Riachuelo.

Flávio Rocha, presidente do conselho de administração do grupo Guararapes, dono da Riachuelo, tem afirmado que as medidas de isolamento poderiam piorar a situação econômica do país. “O que acontece quando você tira a economia da tomada? Você não consegue dar partida depois que esfriou. Não sabemos como a cadeia produtiva vai se organizar para gerar. É um dano incomensurável”, afirmou ele.