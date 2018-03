Resultados da Vale têm efeito positivo no crédito, diz Moody´s

São Paulo – A agência Moody’s afirmou nesta quarta-feira que o resultado da mineradora Vale no ano de 2017, divulgado na véspera, tem efeito positivo para o crédito da companhia, avaliado como Ba1 (estável).

“A recuperação dos preços das commodities produzidas pela Vale e o recorde da produção de minério de ferro geraram fluxos de caixa mais fortes, o que, combinado com o foco na redução da dívida bruta, melhorou as métricas de crédito”, disse a agência.

O lucro líquido da Vale cresceu 61 por cento no quarto trimestre, ante o mesmo período do ano anterior, colaborando para o crescimento do resultado da empresa em 2017.

A empresa reafirmou a meta de redução da dívida líquida para 10 bilhões de dólares, ante 18,1 bilhões de dólares no fim de 2017, em meados do ano.