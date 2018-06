Resultados da Oracle superam estimativas de crescimento em nuvem

A fabricante de softwares comerciais Oracle divulgou nesta terça-feira lucro e receita trimestrais melhores do que as expectativas, conforme mais clientes avançam em direção aos negócios de nuvem com margens maiores.

A Oracle, que tem acordos de nuvem com a AT&T e Bank of America, vem tentando tirar o atraso no negócio de nuvem frente rivais como a Amazon.com, Microsoft e Salesforce.com.

A receita com serviços em nuvem e suporte a licenças subiu 8,2 por cento, para 6,77 bilhões de dólares, à medida que mais empresas migram para a computação em nuvem para reduzir custos.

O lucro líquido da Oracle subiu a 3,41 bilhões de dólares, ou 0,82 dólar por ação, no trimestre fechado em 31 de maio, ante 3,23 bilhões de dólares um ano antes, ou 0,76 dólar por ação.

A receita total cresceu 3,3 por cento, para 11,25 bilhões de dólares.

Excluindo itens, a empresa lucrou 0,99 dólar por ação. Analistas esperavam lucro de 0,94 dólar por ação e uma receita de 11,19 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.