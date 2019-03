Restaurante de comida mexicana Mexcla anuncia saída do Brasil

São Paulo — A Mexcla, marca de comida mexicana do grupo norte-americano Bloomin Brands, anunciou que está deixando o Brasil, após pouco mais de três anos no país. A saída do restaurante do país foi confirmada nesta segunda-feira (18).

“Hola amigos! Com imensa sensação de orgulho pelo que construímos e realizamos juntos, gostaríamos de informar que estamos encerrando nossas operações no Brasil”, diz um trecho de uma postagem na página da Mexcla no Instagram. “Não é um adeus mas um até logo. Esperamos que as suas recordações sejam como as nossas, uma mexcla de sabores, momentos e alegria”.

A Mexcla chegou ao Brasil em novembro de 2015.

A Bloomin Brands também dona das rede de restaurantes Outback, Abbraccio e Fleming’s, reportou queda global das receitas e do lucro no quarto trimestre, embora o faturamento com a rede Outback tenha crescido no país.

A Reuters não conseguiu contato com um representante da Bloomin Brands para comentar o assunto.