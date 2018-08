Ressegurador IRB Brasil Re tem lucro líquido de R$ 287,3 mi no 2º tri

São Paulo – O ressegurador IRB Brasil Re apresentou lucro líquido de R$ 287,3 milhões no segundo trimestre deste ano, cifra 24% superior à vista em igual intervalo de 2017, de R$ 231,7 milhões. Na primeira metade do ano, o resultado da companhia foi a R$ 541,3 milhões, aumento de 19,1% ante 12 meses, de R$ 454,4 milhões.

A companhia encerrou o segundo trimestre de 2018 com um crescimento de 27,8% no volume total de prêmio emitido em relação ao mesmo período de 2017, alcançando R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão emitidos no Brasil e R$ 721 milhões emitidos no exterior. O IRB informa, em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, a efetivação de 90 novos contratos no período, tanto no Brasil quanto no exterior.

O resultado financeiro do IRB totalizou R$ 176,6 milhões de abril a junho, queda de 19,1% ante um ano. No semestre, foi a R$ 315,7 milhões, recuo de 24,1%, na mesma base de comparação.

O índice de sinistralidade do ressegurador encerrou o segundo trimestre em 56,6%, com melhora de 5 pontos porcentuais ante 12 meses, quando estava em 61,3%. Se considerada a primeira metade do ano, quando o indicador foi de 53,5%, houve redução de 4 p.p..

Já o índice combinado, que mede a sua eficiência operacional, foi a 83,8% no segundo trimestre, melhoria de 3 p.p. em um ano. No semestre, ficou em 82,6%, com queda de 3 p.p..

Ao final de junho, o retorno (ROAE, na sigla em inglês) do IRB foi a 33%, 3 p.p. acima do visto em março, de 30%. No semestre, ficou em 30%, com o incremento de 2 p.p..

“Esse resultado reflete o crescimento do resultado operacional mais que compensando a redução do resultado financeiro nos períodos, em função da queda da taxa Selic”, destaca o IRB, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras.

O ressegurador somava R$ 15,113 bilhões em ativos totais ao final de junho, cifra 5,36% maior em relação a dezembro último. Seu patrimônio líquido foi a R$ 3,521 bilhões, recuo de 1,76%, na mesma base de comparação.