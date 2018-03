Reputação de marca da Apple cai e Amazon mantém liderança

As marcas corporativas da Apple e do Google tiveram queda em uma pesquisa anual, enquanto a Amazon.com manteve a liderança pelo terceiro ano consecutivo e a montadora de carros elétricos Tesla disparou depois de mandar um de seus modelos para o espaço.

A marca Apple, fabricante do iPhone, caiu para 29ª posição ante 5ª colocação na pesquisa que apura ranking de marcas corporativas “mais visíveis” nos EUA. Em 2016, a Apple estava na 2ª posição. A pesquisa, realizada desde 1999 pela Harris Poll Reputation Quotient, também apontou que o Google caiu da 8ª posição para a 28ª.

John Gerzema, presidente-executivo da Harris Poll, afirmou que o motivo provável da Apple e Google caírem foi não terem lançado produtos tão atraentes quanto os lançados em anos anteriores, como aconteceu quanto o Google lançou ofertas gratuitas do Google Docs e Google Maps e o então presidente da Apple Steve Jobs lançou o iPod, iPhone e iPad.

“Google e Apple, neste momento, estão em uma espécie de vale”, disse Gerzema. “Ainda não temos carros autônomos ainda. Não estamos vendo todas as coisas em inteligência artificial que vão fazer.”

Enquanto isso, a Amazon.com manteve o primeiro lugar, que manteve durante cinco anos, com exceção de 2015, quando caiu para a segunda colocação. Gerzema atribuiu o ranking da Amazon à sua crescente expansão na vida dos consumidores em áreas como mantimentos através da aquisição da rede de supermercados Whole Foods.

A Tesla subiu da 9ª posição para a terceira depois que mandou o modelo Roadster a bordo do foguete espacial da SpaceX, apesar de problemas na entrega no prazo de automóveis, disse Gerzema.

“Esta atitude ‘de coisa certa’ está conseguindo capturar a imaginação do público quando todas as notícias são incrivelmente negativas. Eles estão preenchendo um vazio de otimismo”, disse Gerzema sobre a Tesla.

Por sua vez, a reputação do Facebook melhorou na edição deste ano do levantamento, apesar da empresa ser alvo de questionamentos de congressistas norte-americanos sobre o papel das mídias sociais nos esforços da Rússia para influenciar as eleições dos Estados Unidos de 2016. O Facebook aparece na relação na 51ª posição, melhor colocação desde 2014 quando apareceu no 38º lugar.

Veja a seguir a lista das 10 principais marcas da pesquisa:

1. Amazon.com

2. Wegmans Food Markets

3. Tesla Motors

4. Chick-fil-A

5. The Walt Disney

6. HEB Grocery Company

7. United Parcel Service

8. Publix Super Markets

9. Patagonia

10. Aldi