Renúncia de presidente da Oi surpreende governo, diz fonte

Brasília – O governo federal foi pego de surpresa com a notícia de que o presidente-executivo da Oi, Marco Schroeder, renunciou ao cargo nesta sexta-feira, mas a decisão não deixa a operadora mais próxima de uma intervenção, disse uma fonte do governo a par do assunto.

Segundo essa fonte, que falou sob a condição de anonimato, o governo continuará negociando uma solução para a empresa, principal fornecedora de serviços de telecomunicações para o Estado e que está em processo de recuperação judicial desde junho do ano passado.

A Oi deve 11 bilhões de reais para a Agência Nacional de Telecomunicações e outros bilhões de reais para bancos públicos incluindo Banco do Brasil, Caixa e BNDES.