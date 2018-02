Renova Energia recebe nova proposta da Brookfield Energia

Rio de Janeiro – A Renova Energia, controlada pelas elétricas Cemig e Light, informou que recebeu nova proposta da Brookfield Energia, em substituição à oferta de capitalização primária aceita em novembro, informou a empresa em fato relevante nesta sexta-feira.

A nova oferta da Brookfield, segundo a Renova, contempla a aquisição dos ativos de todo o Complexo de Alto Sertão III (Complexo ASIII), bem como de, aproximadamente, 1,1 GW em determinados projetos eólicos em desenvolvimento.

O valor apresentado pelo Complexo ASIII foi de 650 milhões de reais a ser pago na data de fechamento da transação, valor este sujeito a ajustes usuais pós-fechamento, explicou a companhia.

O valor final poderá ser acrescido de um “earn-out” de até 150 milhões de reais vinculados à geração futura do Complexo ASIII a ser apurada após cinco anos de sua entrada em operação, além de 187 mil reais por MW de capacidade instalada para os projetos eólicos em desenvolvimento.

A oferta anterior aceita em novembro previa um aporte primário de 1,4 bilhão de reais na endividada companhia de geração renovável. A operação tornaria a Brookfield majoritária e diluiria fortemente a posição de Cemig e Light na companhia.

A Reuters publicou nesta sexta-feira que o presidente da Renova Energia renunciou ao cargo na quarta-feira em meio à insatisfação do executivo com dificuldades para o fechamento do acordo anterior junto à Brookfield, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

A Renova afirmou que os órgãos da administração da companhia estão avaliando a nova proposta recebida. Caso seja aceita, será concedido um novo período de exclusividade à Brookfield por 30 dias, prorrogáveis automaticamente por 30 dias adicionais.

Os recursos da transação, segundo a Renova, serão destinados prioritariamente ao pagamento dos fornecedores e credores do projeto Alto Sertão III.