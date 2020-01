Renova Energia contrata empréstimo de R$ 20 mi com controladora Cemig

São Paulo – A elétrica Renova Energia firmou a contratação de um novo empréstimo de 20 milhões de reais junto à sua controladora, a estatal mineira Cemig , para manter suas atividades após ter apresentado pedido de recuperação judicial em dezembro.

Com essa operação, do tipo “debtor-in-possession”, a Renova atinge o valor de 36,5 milhões de reais obtidos junto à Cemig em operações de mútuo desde a recuperação judicial, informou a empresa em comunicado na noite de segunda-feira.

A Renova tem como controladores a Cemig e o fundo de investimentos em participações CG I, dos sócios-fundadores Renato do Amaral e Ricardo Delneri.

A empresa de geração renovável entrou com pedido de proteção contra credores com dívidas listadas em 3,1 bilhões de reais após o fracasso de uma negociação para venda de ativos à AES Tietê no ano passado.

Os recursos obtidos com a Cemig foram apontados como necessários para “as despesas de manutenção das atividades da companhia e suas controladas”, segundo o comunicado da Renova.