Renner vê potencial para expansão de margem bruta no 3º tri

São Paulo – A varejista de moda Lojas Renner vê potencial para entregar expansão de margem bruta no terceiro trimestre, apesar do nível maior dos estoques em função de vendas mais fracas entre abril e junho, disseram executivos da empresa nesta sexta-feira.

“O envelhecimento dos estoques é saudável, não vemos impacto em margem bruta, achamos possível entregar expansão no terceiro trimestre”, disse o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Laurence Gomes, em teleconferência sobre o balanço do segundo trimestre.

Na véspera, a Lojas Renner divulgou alta de 42 por cento no lucro líquido de abril a junho, a 274,7 milhões de reais, embora o impacto da greve de caminhoneiros e da Copa do Mundo de futebol sobre o fluxo de visitas tenha desacelerado o indicador de vendas mesmas lojas, para 2,5 por cento.

Esses eventos levaram alguns participantes do mercado de varejo de moda a antecipar as campanhas promocionais no período para aumentar o fluxo nas lojas, o que de acordo com Gomes pode se repetir no terceiro trimestre.

“Houve ajuste do posicionamento em função do ambiente competitivo… Usamos essa tática de antecipar a liquidação exclusivamente para as lojas da Camicado”, contou o executivo.

Mesmo assim, o estoque total do grupo, incluindo as marcas Renner, Camicado e Youcom, no segundo trimestre cresceu 24 por cento na comparação anual. Gomes ressaltou, contudo, que esse aumento não se deve unicamente à desaceleração das vendas.

Segundo ele, os estoques maiores refletem a participação maior de itens importados, parte da estratégia da Lojas Renner de antecipar a chegada desses produtos para aproveitar o câmbio mais favorável. “Estamos com uma composição de estoques saudáveis e isso não trará pressão na margem”, disse.

Às 16:20, as ações da Lojas Renner recuavam 3,01 por cento, figurando entre os piores desempenhos do Ibovespa, que subia 0,33 por cento.

O diretor financeiro e de RI também afirmou que o apetite por crédito ainda sugere cautela, mas a empresa mantém a expectativa positiva para o negócio de produtos financeiros em 2018.

Questionado se as despesas seguirão em alta no restante do ano, ele disse que essa linha do balanço não deve cair no terceiro trimestre, mas nos últimos três meses do ano deve ficar parecida com o mesmo período de 2017.

“Continuamos executando projetos e reforçando estrutura para integração de físico e online, além de projetos para melhorar experiência de compra”, comentou Gomes. Entre as iniciativas, ele citou o ‘click and collect’, que permite ao cliente retirar o produto adquirido no site da marca Renner em lojas físicas.

A varejista de moda já implementou o serviço em cerca de 100 unidades e pretende disponibilizá-lo em todas as 334 lojas da bandeira Renner até o fim deste ano. A companhia ainda opera outras 101 lojas da Camicado e 92 da Youcom.