Renner tem lucro líquido de R$ 439,8 mi no 4º trimestre, alta de 32,5%

São Paulo – A varejista Lojas Renner reportou lucro líquido de R$ 439,8 milhões no quarto trimestre de 2018, expansão de 32,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano de 2018, o lucro acumulado da Renner chega a R$ 1,020 bilhão, crescimento de 39,2% ante 2017.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da varejista entre outubro e dezembro de 2018 chegou a R$ 742,7 milhões, aumento de 23,1% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. No ano, o Ebitda ajustado soma R$ 1,773 bilhão, crescimento de 20,2%.

O ajuste no Ebitda leva em consideração o plano de opção de compra de ações, as participações estatutárias e o resultado da baixa e provisão para perda em ativos fixos. Desconsiderando esse ajuste, o Ebitda chega a R$ 726 milhões no quarto trimestre, aumento de 27,4% na comparação anual.

A receita líquida da Lojas Renner no último trimestre do ano atingiu R$ 2,834 bilhões, crescimento de 15,6% ante iguais meses de 2017. No ano, a receita acumulada é de R$ 8,426 bilhões, expansão de 13,2%.

Considerando apenas as vendas de mercadorias no varejo – e excluindo os serviços financeiros – a receita líquida da Renner no quarto trimestre atingiu R$ 2,595 bilhões, expansão de 16,8%.