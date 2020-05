Renner passa a oferecer entrega por drive-thru para compras online

Mais uma rede varejista adotou a entrega de compras online pelo sistema drive-thru: depois da C&A, agora a Renner aposta na modalidade para atrair consumidores em meio à pandemia do novo coronavírus.

A novidade está disponível em mais de 120 lojas da marca, localizadas em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Para usar o serviço de drive-thru, os clientes devem comprar pelo site ou aplicativo das lojas Renner e solicitar a opção “retire em loja”: é preciso escolher a unidade de preferência que ofereça a modalidade.

Os clientes poderão retirar os itens no ponto de encontro indicado. A opção de agendamento de horário também está disponível para o serviço.

De acordo com o grupo, o serviço de entrega por drive-thru se soma a outras iniciativas adotadas pela Renner para atender às necessidades dos consumidores neste momento de pandemia, “seguindo todas as orientações dos órgãos competentes e o cenário de saúde de cada localidade.”

A modalidade também está sendo testada por administradoras de shopping centers ao redor do país. Os lojistas entregam as compras ao consumidor diretamente no carro, no estacionamento, sem a necessidade de circulação pelas lojas.

O varejo está tentando arranjar novas maneiras de vender neste período de pandemia. Somente até o ínicio de maio, as lojas de shopping centers do país já deixaram de faturar mais de 20 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).