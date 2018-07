Renault tem queda no lucro a 1,95 bi de euros, mas receita avança

Paris – A Renault afirmou nesta sexta-feira que seu lucro líquido recuou a 1,95 bilhão de euros (US$ 2,28 bilhões) no primeiro semestre deste ano, de 2,40 bilhões de euros em igual período do ano passado. A receita da montadora francesa, por outro lado, subiu 1,4% na mesma comparação, a 29,96 bilhões de euros.

A companhia conseguiu elevar os volumes negociados no período, mas recebeu um montante menor de sua holding na Nissan Motor, prejudicada pela alta nos preços de aço e alumínio diante do avanço nas tarifas dos EUA.

A receita obtida com as holdings da Renault recuou a 814 milhões de euros, de 1,32 bilhões de euros um ano antes. A maior parte disso veio da fatia de 43% na japonesa Nissan.

A Renault ainda confirmou sua projeção para todo o ano atual. Após o balanço, a ação subia 1,64% na Bolsa de Paris, por volta das 6h (de Brasília).