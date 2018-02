Renault tem alta no lucro de 2017 e chega a € 5,11 bi

Paris – A Renault divulgou hoje que obteve lucro líquido de 5,11 bilhões de euros (US$ 6,38 bilhões) em 2017, bem maior que o ganho de 3,42 bilhões de euros apurado no ano anterior.

A montadora francesa atribuiu o forte resultado a um maior volume de vendas, a ganhos de participação de mercado em todas as regiões que opera e a um benefício extraordinário relacionado à reforma tributária dos EUA, através de sua fatia na japonesa Nissan.

A receita da Renault cresceu 15% no ano passado, a 58,77 bilhões de euros, enquanto suas vendas aumentaram 8,5%, a 3,8 milhões de veículos.

Como se previa, a fatia na Nissan teve contribuição significativa no balanço de 2017, representando 2,79 bilhões de euros do lucro operacional do grupo, sendo que 1,02 bilhão de euros foram gerados pelas mudanças na legislação tributária dos EUA, aprovadas em dezembro, informou a Renault. Fonte: Dow Jones Newswires.