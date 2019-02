Renault-Nissan e Google farão parceria nos carros autônomos, diz Nikkei

A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi vai se juntar ao Google para desenvolver táxis autônomos e outros serviços que usam veículos de condução automática, afirmou o Nikkei nesta terça-feira.

A empresa de veículos autônomos do Google, Waymo, trabalhará com as montadoras e anunciará um plano para o acordo nos próximos meses, informou o jornal de negócios.

Os parceiros estão considerando o desenvolvimento conjunto de táxis não tripulados usando veículos da Nissan e um sistema que gerencia reservas e pagamentos, disse o Nikkei.

Um porta-voz da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Nick Twork, disse: “Essa história (do Nikkei) é baseada em rumores e especulações. Não temos nada para anunciar”.

AWaymo, do Google, se recusou a comentar.