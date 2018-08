Reguladores dos EUA encerram investigação sobre Exxon Mobil

Os reguladores financeiros americanos concluíram a investigação de dois anos sobre a maneira como a Exxon Mobil contabilizou os preços do petróleo e do gás e os riscos que as mudanças climáticas representam para seus negócios, disse a companhia nesta sexta-feira (3).

A Comissão de Bolsa e Valores (SEC) dos EUA comunicou à gigante americana Exxon Mobil em uma carta nesta sexta-feira que encerrou o caso e que não recomendará sanções contra a companhia petroleira.

“Confiamos que nossos relatórios financeiros cumpram todos os requisitos legais e contáveis”, afirmou em um comunicado o porta-voz da Exxon Mobil, Scott Silvestri.

Ele disse que sua companhia cooperou plenamente com a investigação, “produzindo finalmente mais de 4,2 milhões de páginas de documentos”.