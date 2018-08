Regulador dos EUA aumenta rigor sobre Tesla após tuíte de Musk

A Tesla deve enfrentar um maior escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) sobre as declarações do presidente-executivo, Elon Musk, no Twitter sobre a possibilidade de fechar o capital da empresa, informou a Bloomberg nesta quinta-feira, citando fontes com conhecimento sobre o assunto.

Musk tuitou seu plano na terça-feira e a SEC questionou a Tesla sobre o motivo para a proposta ser revelada pela rede social e não por um comunicado regulatório, e se acreditava que as regras de proteção ao investidor foram cumpridas, informou o Wall Street Journal na quarta-feira.