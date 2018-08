Refinaria da Petrobras em Paulínia retomará parcialmente operação, diz ANP

Rio de Janeiro – A Replan, maior refinaria da Petrobras, situada em Paulínia, no interior de São Paulo, retomará parcialmente as suas operações na sexta-feira, 24, afirmou à Reuters o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Aurélio Amaral.

A retomada ocorrerá após uma explosão que afetou parte da unidade na última segunda-feira, paralisando as operações na Replan.

Segundo o diretor da ANP, a refinaria voltará às operações com metade de sua capacidade, confirmando informação dada à Reuters na véspera pelo sindicato dos petroleiros local.