Rede Madero demite mais de 600 funcionários por crise do coronavírus

A rede de restaurantes do empresário Junior Durski, apoiador declarado do governo Bolsonaro, demitiu mais de 600 funcionários nesta quarta-feira, 1, informou o Estado De S. Paulo. As demissões estão relacionadas com equipes voltadas aos projetos de expansão da rede para 2020, afirmou Durski. Estavam previstas ao menos 65 inaugurações para este ano.

Os profissionais afetados pelo corte são os responsáveis pela abertura e execução dos trabalhos nas novas unidades que estavam previstas. Engenheiros, arquitetos, executivos e pessoas que já estavam em treinamento nos restaurantes que a marca opera no país.