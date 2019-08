São Paulo – O grupo hospitalar Rede D’Or São Luiz assinou contrato nesta quinta-feira, 8, para comprar cerca de 10% das ações da Qualicorp, afirmaram as companhias por meio de fato relevante.

A Qualicorp afirmou que as ações serão compradas do acionista e atual presidente-executivo da companhia, José Seripieri Junior. Ele seguirá no cargo e como membro do conselho da empresa até o fechamento da operação.

Depois, seguirá como acionista, com cerca de 10% das ações.