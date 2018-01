Rede de franquias Kumon acelera plano de expansão no Brasil

São Paulo – A franquia educacional Kumon quer acelerar o plano de expansão das unidades franqueadas no Brasil, seu principal mercado dentro da América do Sul, com meta de abrir cerca de 500 unidades até 2020.

Somente neste ano, o grupo prevê 130 inaugurações, sendo 95 apenas no primeiro semestre, disse à Reuters nesta quarta-feira Julio Segala, diretor de marketing e expansão do Kumon América do Sul. Se concretizado, o número será quase 38 por cento maior que o total de 94 franquias abertas em 2017.

“No longo prazo, planejamos 170 unidades novas para 2019 e 200 para 2020”, afirmou o executivo. A rede, que nasceu no Japão em 1958 e iniciou as operações no Brasil em 1977, atualmente conta com cerca de 160 mil alunos em mais de 1.400 unidades em todo o país, oferecendo cursos de português, matemática, inglês e japonês.

O faturamento atual da rede de franquias do Kumon Brasil, um negócio controlado pela família Kumon no Japão, gira em torno de 500 milhões de reais, disse Segala, citando um valor médio da mensalidade de 250 reais. Ainda de acordo com ele, a margem de lucro no mercado doméstico varia de 20 a 25 por cento da receita.

Na América do Sul, o Kumon também atua na Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru e Chile, onde acumula uma base total de aproximadamente 20 mil estudantes. Em todo o mundo, reúne 4,35 milhões de estudantes em mais de 50 países.

Questionado sobre o eventual interesse de outros grupos educacionais na rede de franquias, Segala ressaltou que o Kumon ainda não foi alvo de propostas de aquisição, mas tem parcerias com algumas escolas de ensino básico.

“São parcerias de recomendação, principalmente com pré-escola e fundamental”, explicou, acrescentando que por enquanto não há planos de expandir as disciplinas lecionadas.