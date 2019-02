Record tenta fechar parceria com a Oi, diz jornal

São Paulo – A rede Record fez uma proposta à operadora de telefonia Oi para uma possível parceria, segundo informou o jornal Folha de S. Paulo, desta quarta-feira (15/6).

De acordo com a reportagem, a formação de um consócio abriria caminho para que a Oi turbinasse seu site de conteúdo, iG, para competir com o G1, da Globo. A Record poderia alimentar o site da Oi com vídeos, por exemplo.

Um dos sócios da Oi, no entanto, não está de acordo com a parceria, que previa, inclusive, a construção de uma nova sede no Rio de Janeiro. Uma fonte não identificada disse à Folha que se não fosse a intervenção do sócio, as duas companhias já estariam associadas.

Ainda segundo a reportagem do jornal, a Globo está tentando barrar um projeto de lei, o PLC 116, que abre caminho para que as operadoras de telefonia e as emissoras de TV se uniam a fim de formar um novo programador de canais concorrente da Globosat. A emissora nega a intervenção.

A Oi não confirmou as negociações e a Record não se manifestou sobre o assunto.