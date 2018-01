Receita trimestral da Microsoft sobe 12%, a US$ 28,92 bi

A Microsoft reportou receita e lucro trimestral melhores do que as previsões nesta quarta-feira, com impulso da forte demanda por seus serviços de computação em nuvem e pelo Azure, que tem crescido forte por vários trimestres.

A Microsoft teve uma despesa extra de 13,8 bilhões de dólares no trimestre, que resultou em prejuízo, mas excluindo itens ganhou 0,96 dólar por ação, superando a expectativa média de 0,86 dólar de analistas.

A receita subiu 12 por cento, a 28,92 bilhões de dólares, superando expectativas dos analistas de 28,4 bilhões de dólares.

Desde que o presidente-executivo Satya Nadella assumiu o comando em 2014, o negócio em nuvem da Microsoft – que inclui produtos como a plataforma de computação Office 365, Dynamic 365 e Azure – surgiu como um grande motor de crescimento.

A receita do segmento em nuvem subiu 15,3 por cento para 7,8 bilhões de dólares no trimestre, incluindo o crescimento de 98 por cento do Azure. Analistas em média previam receita de 7,51 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Este é o 10º trimestre consecutivo de crescimento de mais de 90 por cento em receita para o Azure, que compete diretamente com os serviços da Amazon, Amazon Web Services (AWS).

A empresa teve prejuízo líquido de 6,3 bilhões de dólares no trimestre fechado em 31 de dezembro, em comparação com um lucro de 6,27 bilhões de dólares, no mesmo período do ano anterior.