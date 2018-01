Receita trimestral da AMD sobe 33%

A receita da fabricante de chips AMD subiu 33 por cento no quarto trimestre, refletindo a forte demanda por seus processadores para data centers e computadores.

A AMD, em relatório que acompanha os resultados trimestrais, disse que seus esforços para abordar as vulnerabilidades de segurança em seus chips podem ser “dispendiosos e podem ser parcialmente efetivos ou não serem bem sucedidos”.

No início do mês, pesquisadores de segurança revelaram falhas que poderiam permitir que hackers roubassem informações sensíveis de quase todos os dispositivos que contenham chips da AMD, da Intel e da ARM Holdings. As duas falhas de chip são chamadas Meltdown e Specter.

A AMD disse que as receitas aumentaram para 1,48 bilhão de dólares no trimestre que terminou em 30 de dezembro, ante 1,11 bilhão de dólares na mesma etapa do ano anterior.

A empresa registrou lucro líquido de 61 milhões de dólares ou 0,06 dólar por ação, ante prejuízo de 51 milhões, ou 0,06 dólar por ação no ano anterior.