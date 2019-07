Receita do Spotify supera previsão, mas base de assinantes não atinge meta

O Spotify divulgou uma receita melhor do que a esperada no segundo trimestre, mas o número de novos assinantes pagos foi menor do que o estimado.

O serviço de streaming de música pago mais popular do mundo disse que os assinantes premium aumentaram em 30% em relação ao ano anterior, para 108 milhões, mas abaixo da expectativa de analistas de 108,5 milhões.

A receita de assinantes premium, que representaram quase 90% de sua receita total, subiu para 1,5 bilhão de euros no segundo trimestre.

Os usuários ativos mensais do Spotify, que incluem sua versão gratuita com anúncios, cresceram 29% para 232 milhões e superaram a expectativa de 227,7 milhões de usuários.

A receita subiu para 1,67 bilhão de euros nos três meses encerrados em 30 de junho, ante 1,27 bilhão de euros um ano antes, superando as estimativas médias de analistas de 1,64 bilhão, segundo dados do IBES da Refinitiv.

O prejuízo líquido atribuível à empresa diminuiu para 76 milhões de euros, ou 0,42 euro por ação, de 394 milhões de euros, ou 2,20 euros por ação, um ano antes. Analistas, em média, esperavam prejuízo de 0,32 euro por ação.