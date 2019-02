Receita da Danone cai 2,1% e atinge 6,01 bilhões de euros no 4º tri

Paris – A Danone, gigante francesa do setor de laticínios, informou nesta terça-feira que a receita no quarto trimestre de 2018, recuou 2,1%, para 6,01 bilhões de euros (US$ 6,783 bilhões), ante 6,14 bilhões de euros em igual intervalo do ano anterior.

O desempenho, segundo a companhia, foi prejudicado pelos efeitos cambiais, com a desvalorização das moedas emergentes (como peso argentino, real brasileiro e libra turca) e do dólar.

A companhia também mencionou a hiperinflação argentina como prejudicial para seu resultado financeiro no último trimestre do ano. Já as vendas comparáveis e ajustadas cresceram 2,4% no período, com recuo de 1,4% no volume.

No acumulado do ano, a companhia registrou receita de 24,65 bilhões de euros, variação negativa de 0,7% em relação ao ano anterior.

Segundo a companhia, o resultado ficou em linha com o esperado por analistas consultados pela Danone.

O lucro líquido do ano foi de 2,35 bilhões de euros (US$ 2,66 bilhões), ou 1,94 euros por ação, ante 2,45 bilhões de euros ou 1,90 euro por ação do ano anterior. Analistas esperavam lucro líquido de 2,28 bilhões de euros.

A multinacional afirmou, ainda, que espera crescimento de 3% na receita ajustada e lucro operacional acima de 15% para 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.