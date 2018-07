Receita da Claro sobe 0,8% do 1º para o 2º trimestre

São Paulo – A Claro, operadora de telefonia do grupo mexicano América Móvil, informou nesta terça-feira que teve receita líquida de 8,93 bilhões de reais no segundo trimestre, o que representa um aumento de 0,8 por cento em relação ao trimestre anterior.

A companhia não divulgou o comparativo com o mesmo período do ano passado, nem se teve lucro ou prejuízo de abril a junho.

Horas antes, a América Móvil, maior operadora de telecomunicações da América Latina por número de assinantes, havia anunciado que o lucro do segundo trimestre caiu 94,3 por cento em relação a igual etapa de 2017.

A Claro informou que sua receita com serviços subiu 0,5 por cento do primeiro para o segundo trimestre, sendo avanço de 1,1 por cento da receita com serviços móveis e de 0,3 por cento nos serviços fixos.

A receita de serviços pós pago cresceu 3 por cento, enquanto a de banda larga fixa cresceu 4,5 por cento.

O Ebitda da Claro somou 2,97 bilhões de reais no segundo trimestre, avanço de 1,6 por cento na base sequencial. A margem Ebitda aumentou 0,3 ponto porcentual, a 33,3 por cento.