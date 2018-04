Receita da Claro Brasil fica estável no 1º trimestre

A Claro Brasil teve receita líquida de 8,88 bilhões de reais no primeiro trimestre, baixa de 0,5 por cento ante o obtido um ano antes, informou a operadora dona das marcas Claro, Embratel e Net e que é controlada pela mexicana América Móvil.

Pesou sobre a receita a queda de 4,2 por cento na receita com serviços fixos, que recuou para 5,78 bilhões de reais no período. A receita com serviços móveis subiu 9,9 por cento, para 2,82 bilhões de reais.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,736 bilhões de reais, crescimento de 3,8 por cento na comparação anual. A margem no período subiu 1,3 ponto percentual, para 30,8 por cento.