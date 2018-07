RD tem lucro quase estável no 2º tri, com crescimento de receita e despesa

São Paulo – A rede de farmácias RD teve lucro líquido de 137,7 milhões de reais no segundo trimestre, praticamente estável sobre o resultado do mesmo intervalo de 2017, após um crescimento nas linhas de receita e despesas, disse a companhia na noite desta segunda-feira.

Entre abril e junho, o faturamento bruto da companhia subiu 11,6 por cento na comparação anual, para 3,792 bilhões de reais. No conceito mesmas lojas, contudo, as vendas aumentaram 2,5 por cento, desacelerando frente ao avanço de 6,1 por cento apurado no segundo trimestre de 2017.

A companhia atribuiu a queda aos jogos do Brasil na Copa do Mundo, que teriam impactado a receita trimestral, neutralizando um efeito calendário positivo de 0,6 por cento no período.

As ações da RD subiram mais de 11 por cento em julho. Em 2018, contudo, acumulam queda de quase 19 por cento.

A RD ampliou em 14,2 por cento os gastos com vendas no segundo trimestre, para 704,3 milhões de reais, o equivalente a 18,6 por cento da receita bruta, ante 18,2 por cento um ano atrás. Por outro lado, as despesas gerais e administrativas tiveram uma diluição de 0,2 ponto percentual na comparação anual, somando 83,3 milhões de reais.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 316,6 milhões de reais entre abril e junho, um aumento de 5,2 por cento ano a ano. A margem Ebitda subiu a 8,4 por cento, de 8,9 por cento um ano atrás.

Ao fim de junho, a RD acumulava uma dívida líquida de 682,9 milhões de reais, dos quais 75,1 por cento eram de longo prazo. O montante é 42,5 por cento maior em relação ao endividamento observado em junho de 2017. Como resultado, a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda subiu para 0,6 vez, ante 0,5 um ano antes.

A RD abriu 62 novas lojas e fechou outras 5 no trimestre, encerrando junho com um total de 1.708 unidades em operação. No mês passado, a empresa ingressou no mercado paraense, com três aberturas em Belém, elevando a 22 o número de Estados em que atua.

“É importante mencionar que a performance das lojas abertas este ano permanece bastante sólida e em linha com o nosso histórico de expansão”, informou a empresa, reiterando a expectativa de abertura de 240 lojas por ano em 2018 e 2019.