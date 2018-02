RD tem alta de 54% no lucro do 4º tri, para R$ 134,2 mi

São Paulo – A RD, ex-Raia Drogasil, teve um lucro líquido de 134,2 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, superando o resultado positivo de 87 milhões apurado no mesmo intervalo de 2016.

A maior rede de varejo farmacêutico do país ainda apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 288,7 milhões de reais entre outubro e dezembro, ante 236 milhões no último trimestre de 2016.

As despesas gerais e administrativas no quarto trimestre foram equivalentes a 2,4 por cento da receita bruta, ante 2,7 por cento no mesmo período do ano anterior. Já as despesas com vendas representaram 18,3 por cento do faturamento bruto, ante 18,7 por cento no quarto trimestre de 2016.

A companhia reiterou a intenção de acelerar a expansão da rede de lojas, com meta de abrir 240 novas unidades em 2018 e 240 em 2019, bem como citou planos de investir em infraestrutura para banco de dados voltado ao programa de fidelidade e na prospecção de novas contas para sua plataforma de saúde. No ano passado, a RD abriu 210 lojas no Brasil e fechou 20.

A empresa encerrou 2017 com 1.610 lojas em operação em 20 Estado e obteve uma margem bruta no quarto trimestre de 28,8 por cento da receita, queda de 0,8 ponto percentual.

“A grande prioridade para 2018, além de concluir ou incrementar as diversas iniciativas iniciadas nos últimos anos, será o desenvolvimento de um novo planejamento estratégico para os próximos 5 anos”, afirmou a RD no balanço, acrescentando que no fim de 2017 um total de 35,6 por cento das lojas ainda estava em processo de maturação.

Entre as iniciativas identificadas pela companhia como alavancas de crescimento está expansão de canais de venda, incluindo comércio eletrônico, “com a entrega de vizinhança e a retirada rápida e gratuita dos produtos em loja”.

A RD terminou 2017 com dívida líquida de 393,6 milhões de reais versus 182,6 milhões em 2016. A dívida líquida ajustada sobre Ebitda foi 0,3 vez.