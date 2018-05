A RD, ex-Raia Drogasil, teve lucro líquido de 121,3 milhões de reais no primeiro trimestre, ante 104 milhões de reais no mesmo período de 2017, informou nesta quarta-feira a maior rede de farmácias do país.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da RD somou 272,2 milhões de reais entre janeiro e março, ante 244 milhões um ano atrás.