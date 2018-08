RBS tem queda no lucro a 888 mi de libras, mas pagará dividendo

Londres – O Royal Bank of Scotland informou nesta sexta-feira que registrou lucro líquido de 888 milhões de libras no primeiro semestre, uma queda de 5,4% na comparação anual. O lucro operacional antes de impostos ficou 1,83 bilhão de libras (US$ 2,38 bilhões), inferior ao de 1,95 bilhão de libras do primeiro semestre de 2017. Por outro lado, o RBS anunciou que pagará seu primeiro dividendo em dez anos.

Controlado majoritariamente pelo governo do Reino Unido, o banco anunciou que pretende pagar 2,0 pence por ação como dividendo. É a primeira vez que a empresa deve fazer isso desde que em 2008 foi apoiada por um fundo com dinheiro do contribuinte britânico.

Neste primeiro semestre, o resultado foi afetado por 801 milhões de custo com um acordo com o Departamento de Justiça nos EUA por causa da venda de títulos lastreados em hipoteca que foram o estopim da crise financeira de 2008. O RBS disse que o momento de pagamento do dividendo dependerá da finalização do acordo com os EUA. Após o balanço, a ação do banco subia 2,84% na Bolsa de Londres, às 4h32 (de Brasília).