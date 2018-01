Ranking aponta insatisfação geral com companhias aéreas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) agora divulga o ranking de satisfação dos usuários de transporte aéreo, e os resultados não são nada positivos. Segundo a agência, mais de 12.000 demandas foram registradas e atendidas em 2017 pelas empresas Latam, Azul, Avianca, Lufthansa, Gol, Latam Cargo e Avianca. As campeãs em número de reclamações foram a Latam e a Azul, que receberam, respectivamente, 5.479 e 3.478 reclamações.

Além do alto número de reclamações, a Azul recebeu a pior nota no que diz respeito ao atendimento prestado aos clientes, 2,08 em uma escala de 1 a 5. Com a divulgação das avaliações, os usuários de transportes aéreos ganharam mais um aliado na hora de escolher com qual empresa viajar. Confira a seguir o ranking: