Raízen relata lucro de R$ 612,6 mi no 3º tri, queda de 40,5%

Ribeirão Preto – A Raízen, joint venture da Cosan e da Shell, relatou lucro líquido de R$ 612,6 milhões no terceiro trimestre de 2017/2018 (3º trimestre 2018), período encerrado em 31 de dezembro, queda de 40,5% sobre igual período de 2016/2017, quando lucro líquido ficou em R$ 1,029 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado caiu 2,1%, entre os períodos para R$ 1,691 bilhão no período. O balanço, divulgado nesta sexta-feira, 9, inclui os braços de energia e combustíveis da companhia. A receita operacional líquida de Raízen avançou 7,9%, para R$ 22,15 bilhões.

A Raízen Energia, maior companhia sucroenergética global, relatou lucro líquido no período de R$ 178 milhões, ante lucro líquido de R$ 558 milhões no 3º trimestre de 2017. “Essa variação se deve principalmente ao efeito da expressiva valorização de ativo biológico observada em dezembro de 2016, de R$ 329 milhões, devido à alta do índice Consecana (utilizado para o pagamento da matéria-prima) no período. No acumulado da safra 2017/18 tivemos um lucro de R$ 372 milhões frente a um acumulado da safra anterior de R$ 1,112 bilhão”, relatou a Raízen.

A Raízen Energia processou 13,3 milhões de toneladas no 3º trimestre e 60,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nos nove primeiros meses da safra 2017/2018, iniciada em março de 2017.

Os volumes representam altas de 17% e 2%, respectivamente, sobre iguais períodos da safra passada. A receita líquida ajustada da Raízen Energia foi de R$ 3,4 bilhões (-7%), “reflexo principalmente dos menores preços médios de açúcar e etanol, comparados ao 3º trimestre de 2017, apesar dos maiores volumes vendidos de açúcar e energia (com melhor preço)”, relatou.

Já a Raízen Combustíveis reportou lucro líquido de R$ 453 milhões no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante lucro líquido de R$ 545 milhões reportados em igual período anterior.

A receita líquida do 3º trimestre de 2018 da Raízen Combustíveis alcançou R$ 19,4 bilhões (+8%), em função do volume de vendas 4% superior ao 3º trimestre de 2017 e maior preço médio (+3%) no período.

Nos nove meses do ano-safra (abril-dezembro), o maior volume vendido (+3%) com preços médios melhores (+3%) garantiu uma receita líquida total de R$ 55,1 bilhões, 6% acima do acumulado da safra 2016/17.

As vendas de combustíveis cresceram 4,3% no trimestre, para 6,58 bilhões de litros, com destaque para o etanol, com aumento de 34,3% entre os períodos, para 855 milhões de litros. Nos nove meses de safra, as vendas totais da Raízen Energia avançaram 3%, para 19,44 bilhões de litros.