Raízen ganha espaço entre as distribuidoras de diesel no país

Rio de Janeiro – A Raízen Combustíveis aparece em segundo na lista das principais distribuidoras de diesel no Brasil, ao fim do primeiro trimestre, com participação de mercado de 21,10 por cento, à frente da Ipiranga, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicados nesta sexta-feira.

No fim do ano passado, a Raízen –uma joint venture entre Cosan e Shell– figurava em terceiro lugar, com participação de mercado de 20,55 por cento, perdendo para a BR Distribuidora, da Petrobras, e para a Ipiranga, do grupo Ultrapar.