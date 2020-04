Raia Drogasil, nacional, e Panvel, regional, disputam o setor de farmácias

A saúde está mais em foco que nunca. Em um momento de pandemia do coronavírus, a corrida pelo crescimento das redes de farmácias pode ser definida.

A Raia Drogasil, maior empresa do setor, mantém seu projeto de expansão nacional para outros mercados, como o Nordeste. Ao mesmo tempo, redes regionais têm alcançado tamanhos relevantes e operações bem sucedidas.

O Grupo Dimed, um dos maiores distribuidores de medicamentos no país e dono da rede Panvel, com 444 lojas, e da Lifar, que produz cosméticos e medicamentos, é um poderoso rival regional, de acordo com relatório feito pelo banco BTG sobre o mercado farmacêutico.

O mercado de farmácias brasileiro é o sexto maior do mundo, com vendas anuais de 110 bilhões de reais no ano passado, alta de 6,4% em relação ao ano passado. São 87.000 farmácias em todo o país.

Embora com crescimento constante nos últimos anos, a alta está desacelerando. De alta de 19,7% nas vendas em 2015, em 2019 a alta foi de 6,4%.

Se o mercado já exibia um forte crescimento até então, com a pandemia do coronavírus a alta deve ser ainda maior.

Ainda assim, ainda está incerto como será a tendência dos preços dos medicamentos nas próximas semanas. O governo fechou um acordo para adiar por 60 dias o aumento nos preços de equipamentos, que pode ser de 3,23% a 5,21%.

A maior e as pequenas

Embora o setor seja bastante fragmentado – as cinco maiores companhias dominam apenas 30% das vendas – as associações entre redes menores ganham força nos últimos anos.

“Ainda que essas associações devam continuar crescendo nos próximos anos, principalmente em cidades menores, nós vemos espaço para a RD estender se domínio nacional na maior parte dos mercados, principalmente nas maiores cidades, enquanto em poucas outras, players regionais com boa gestão, como o grupo Dimed e a Panvel, tendem a ter sucesso”, escreve o BTG em relatório.

Com investimentos previstos na sua plataforma digital, assim como uma ampla base de lojas e foco na experiência do cliente, “a RD está muito bem posicionada para também ter sucesso como uma referência do comércio eletrônico nos próximos anos”, diz o documento.

Rede regional

Ainda que o tamanho da rede da RD possa ajudar a empresa a conquistar o mercado, pelo seu poder de negociação e escala, o mercado fragmentado pode representar um verdadeiro desafio.

Empresas menores, mas com força regional, podem exercer sua dominância e impedir a chegada de novos entrantes. É o caso do grupo Dimed no Rio Grande do Sul. O Grupo Dimed, que opera no varejo farmacêutico com a marca Panvel, é uma das redes regionais mais fortes do país.

O grupo foi criado em 1967, como resultado da fusão de duas redes farmacêuticas regionais, além da união de suas unidades laboratoriais. Nos anos 1990, a empresa criou um serviço de delivery pelo telefone e comércio eletrônico. Em 2015, criou um aplicativo.

Nos anos 2010, expandiu além do Rio Grande do SUl e chegou aos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Além de sua presença massiva na região Sul, o comércio eletrônico também é um diferencial da empresa. As vendas pela internet representam 10% do total e cerca de 20% das entregas é feita através das lojas. Seus mais de 500 produtos de marca própria também podem ajudá-la a se posicionar.

A próxima fronteira do mercado é o comércio eletrônico. Com a pandemia, mais pessoas preocupadas com a saúde e passando mais tempo em casa, esse pode ser o momento para conquistar o mercado digital.