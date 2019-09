QuintoAndar capta US$ 250 milhões em rodada de investimentos com SoftBank

A imobiliária virtual QuintoAndar, especializada em alugueis residenciais, anunciou hoje a captação de 250 milhões de dólares na maior das quatro rodadas de investimentos desde a sua fundação, em 2012.

A rodada de investimentos série D foi liderada pelo conglomerado japonês de tecnologia SoftBank junto com o fundo de investimento americano Dragoneer. Os fundos General Atlantic e Kaszek, de ex-sócios do varejista online argentino Mercado Livre, também fizeram um novo aporte após participarem da rodada de investimentos anterior, de 250 milhões de dólares, em novembro do ano passado. As negociações para a rodada deste ano duraram cerca de dois meses.

A QuintoAndar vai usar os recursos para contratar mais funcionários – hoje tem 1.000, sendo 300 na área de tecnologia – e acelerar a sua estratégia de expansão pelo Brasil com parcerias com imobiliárias tradicionais. A plataforma que conecta donos e administradores de residências a potenciais inquilinos está funcionado em cerca de 25 cidades e já fez 15 parcerias com imobiliárias nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no distrito federal.

Foi o SoftBank que procurou a QuintoAndar para entrar no negócio. “O grupo está apoiando várias empresas da região, decidiu que o setor imobiliário é um dos seus interesses e gostou do nosso modelo de negócio e dos nossos resultados”, conta Gabriel Braga, fundador da imobiliária virtual. “É só o começo. É muito legal ter novos fundos entrando com mais experiência de negócio e reforçando nossa base de capital para colocarmos gasolina na empresa.”

Os conhecimentos do SoftBank em inteligência artificial devem ser especialmente úteis para a QuintoAndar, segundo Braga. Em julho, o grupo japonês, conhecido como o “banco dos softwares”, anunciou a criação do Vision Fund II, o maior fundo de investimentos em startups do mundo. Com 108 bilhões de dólares comprometidos até o momento, o fundador Masayoshi Son terá mais recursos para “acelerar a revolução da inteligência artificial por meio de investimentos em empresas líderes de mercado que crescem por meio da tecnologia”.

Como intermediária formal entre locadores e locatários, a QuintoAndar presta serviços para as duas pontas. O interessado em alugar uma casa ou apartamento submete todos os documentos para sacramentar o negócio pela internet, sem passar por cartório, e não precisa de fiador nem caução. A imobiliária virtual garante aos proprietários o pagamento em dia e resolve eventuais desavenças. Assim, o tempo médio de fechamento do contrato fica em torno de quatro dias — ante 40 do processo em imobiliárias tradicionais.

Desde a rodada de investimentos de novembro passado, a QuintoAndar ampliou sua atuação de três regiões metropolitanas para nove e mais que triplicou sua receita, fechando cerca de 4.500 contratos por mês. A companhia não informa os números do faturamento, nem seu valor de mercado ou o tamanho da participação de cada sócio. A meta é aumentar o número de contratos fechados por mês em seis vezes até o final de 2019 em relação a 2018.