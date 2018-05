Quem são os 10 empresários mais poderosos do mundo, segundo a Forbes

São Paulo – Bilionários e donos de negócios estão entre as personalidades mais poderosas do planeta. Jeff Bezos, Bill Gate e Larry Page fazem parte do ranking anual divulgado pela revista Forbes.

Eles estão do lado de importantes chefes de Estado, como Xi Jinping, presidente da China, Vladimir Putin, da Rússia, e Donald Trump, dos Estados Unidos.

O homem mais rico do mundo é também um dos mais poderosos e aparece à frente até do Papa Francisco no ranking. Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, tem uma fortuna de 132 bilhões de dólares construída a partir de uma pequena loja online de livros, criada na sua garagem. Hoje, a companhia atua com supermercados, serviços de tecnologia na nuvem e produção de conteúdo.

Bill Gates, que também figura entre os maiores bilionários do mundo, aparece na lista da Forbes por sua atuação na Bill and Melinda Gates Foundation, maior instituição privada de caridade criada por ele e sua esposa.

Presidente da Alphabet, companhia dona do Google, Larry Page aparece em 10º na lista da Forbes. A Alphabet também controla a divisão de saúde Calico, de sistemas e equipamentos para casa Nest, entre outros.

Com apenas 19 anos, Mark Zuckerberg começou um projeto no dormitório da faculdade que lhe garantiria, em 2018, uma fortuna de 72,4 bilhões de dólares e o 13º lugar no ranking de pessoas mais poderosas do mundo da Forbes. Dono e presidente do Facebook, ele precisou testificar ao congresso americano em abril deste ano, sobre o vazamento de dados dos usuários da rede social

Um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo também está na lista da Forbes. Warren Buffett, presidente da firma de investimentos Berkshire Hathaway, tem uma fortuna de 85,6 bilhões de dólares baseada em participações em mais de 60 companhias.

Veja abaixo quem são os 10 homens de negócio mais poderosos, segundo a Forbes: