São Paulo – Donas de grandes impérios, redes de supermercados, montadoras, chocolates e cosméticos, as mulheres bilionárias somam uma fortuna de mais de 1 trilhão de dólares. O valor é 20% superior ao ano passado, de acordo com a Forbes.

Alice Walton, herdeira do Walmart, galgou uma posição para o topo do ranking com a morte de Liliane Bettencourt, empresária francesa e herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal.

Fazer a própria fortuna é trabalhoso, ainda mais entre as mulheres. Das 10 mulheres mais ricas, oito delas herdaram grande parte de suas fortunas.

Exceção no topo é a australiana Gina Rinehart, que reergueu a empresa falida de minério de ferro deixada por seu pai e é a cidadã mais rica do país, e Adigail Johnson, herdeira da Fidelity Investments. Apesar de ter herdado o fundo de investimentos, ela teve um papel central na expansão da empresa, que gerencia mais de 2,3 trilhões de dólares em ativos.

Entre as que ergueram um império do zero, está Zhou Qunfei, empreendedora mais rica do mundo, com 7,8 bilhões de dólares.

De acordo com a publicação, a moradora de Hong Kong perdeu a mãe muito cedo e precisou largar a escola para trabalhar, aos 16 anos, como operária de uma fábrica. Ela critou a Lens Technology, que fabrica telas de smartphones e tem a Apple e a Samsung entre seus clientes.

Diane Hendricks, na 334a posição do ranking da Forbes, é a empreendedora mais rica dos Estados Unidos. Ela construiu, ao lado de seu marido, a ABC Supply, uma das maiores distribuidoras de tetos, janelas e outros componentes de construção dos Estados Unidos.

Veja abaixo quem são as 20 mulheres mais ricas do mundo.

1 – Alice Walton

Posição no ranking geral: #16

Fortuna: US$ 46 bilhões

Idade: 68

Fonte da riqueza: Walmart

País: Estados Unidos

2 – Francoise Bettencourt Meyers

Posição no ranking geral: #18

Fortuna: US$ 42,2 bilhões

Idade: 64

Fonte da riqueza: L’Oreal

País: França

3 – Susanne Klatten

Posição no ranking geral: #32

Fortuna: US$ 25 bilhões

Idade: 55

Fonte da riqueza: BMW, farmacêuticos

País: Alemanha

4 – Jacqueline Mars

Posição no ranking geral: #34

Fortuna: US$ 23,6 bilhões

Idade: 78

Fonte da riqueza: Mars

País: Estados Unidos

5 – Yang Huiyan

Posição no ranking geral: #43

Fortuna: US$ 21,9 bilhões

Idade:36

Fonte da riqueza: Mercado imobiliário

País: China

6 – Laurene Powell Jobs

Posição no ranking geral: #58

Fortuna: US$ 18,8 bilhões

Idade: 54

Fonte da riqueza: Apple, Disney

País: Estados Unidos

7 – Gina Rinehart

Posição no ranking geral: #69

Fortuna: US$ 17,4 bilhões

Idade: 64

Fonte da riqueza: Mineração

País: Austrália

8 – Iris Fontbona

Posição no ranking geral: #80

Fortuna: US$ 16,3 bilhões

Idade: 75

Fonte da riqueza: Mineração

País: Chile

9 – Abigail Johnson

Posição no ranking geral: #83

Fortuna: US$ 15,9 bilhões

Idade: 56

Fonte da riqueza: Investimentos

País: Estados Unidos

10 – Charlene de Carvalho-Heineken

Posição no ranking geral: #86

Fortuna: US$ 15,8 bilhões

Idade: 63

Fonte da riqueza: Heineken

País: Holanda

11 – Blair Parry-Okeden

Posição no ranking geral: #108

Fortuna: US$ 13 bilhões

Idade: 67

Fonte da riqueza: Mídia

País: Estados Unidos

12 – Savitri Jindal

Posição no ranking geral: #176

Fortuna: US$ 8,8 bilhões

Idade: 67

Fonte da riqueza: Aço

País: Índia

13 – Katharine Rayner

Posição no ranking geral: #178

Fortuna: US$ 8,7 bilhões

Idade: 73

Fonte da riqueza: Mídia

País: Estados Unidos

14 – Margaretta Taylor

Posição no ranking geral: #178

Fortuna: US$ 8,7 bilhões

Idade: 75

Fonte da riqueza: Mídia

País: Estados Unidos

15 – Massimiliana Landini Aleotti

Posição no ranking geral: #196

Fortuna: US$ 7,9 bilhões

Idade: 75

Fonte da riqueza: Farmacêuticos

País: Itália

16 – Zhou Qunfei

Posição no ranking geral: #198

Fortuna: US$ 7,8 bilhões

Idade: 48

Fonte da riqueza: Telas de smartphones

País: Hong Kong

17 – Wu Yajun

Posição no ranking geral: #202

Fortuna: US$ 7,7 bilhões

Idade: 54

Fonte da riqueza: Mercado imobiliário

País: China

18 – Pauline MacMillan Keinath

Posição no ranking geral: #207

Fortuna: US$ 7,4 bilhões

Idade: 84

Fonte da riqueza: Cargill

País: Estados Unidos

19 – Christy Walton

Posição no ranking geral: #211

Fortuna: US$ 7,3 bilhões

Idade: 69

Fonte da riqueza: Walmart

País: Estados Unidos

20 – Carrie Perrodo

Posição no ranking geral: #217

Fortuna: US$ 7,2 bilhões

Idade: 67

Fonte da riqueza: Óleo

País: França