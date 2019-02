Quem é Wendi Deng Murdoch, esposa e guarda-costas de Rupert

São Paulo – Mais surpreendente do que ver Rupert Murdoch ser atacado por um homem em pleno Parlamento britânico, é constatar a rapidez com que a esposa do magnata, Wendi Deng Murdoch, voou sobre o agressor e o afastou do marido. Mas a vida dessa chinesa de 42 anos não se restringe a ser uma guarda-costas secreta de Murdoch.

Deng se formou em Economia na Universidade Estadual da Califórnia, destacando-se no grupo dos melhores alunos da instituição. Em seguida, Deng se matriculou na Universidade Yale, com o objetivo de reforçar sua formação com um curso de MBA.

Após se formar, conheceu Bruce Campbell, um dos diretores da Fox TV em Los Angeles. Campbell era responsável pela área financeira da emissora, e indicou Deng para uma vaga júnior na área administrativa de uma subsidiária da Fox, a Star TV, em Hong Kong.

Missão Hong Kong

Com o tempo, Deng se destacou na equipe da Star TV, colaborando com a estruturação da Star TV em Hong Kong e na China, além de colaborar no planejamento de um novo canal local de música, o Chanel V. Deng também começou a prospectar oportunidades de mídia digital na região.

Nascida em 1968 na cidade chinesa de Xuzhou, Deng casou-se com Rupert Murdoch em 1999. A cerimônia foi realizada apenas 17 dias após o magnata australiano formalizar o divórcio de sua primeira espora, Anna Torv.

Deng e Murdoch têm duas filhas: Grace Helen Murdoch, nascida em 2001, e Chloe Murdoch, nascida em 2005. Deng é vegetariana. Nada consta em sua biografia sobre lições de kung fu. Mas a rapidez com que desvia ataques de estranhos contra o seu marido desaconselha qualquer um a testar suas habilidades marciais.