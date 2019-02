Quem é José Mauro Cunha, o CEO que substituirá Valim na Oi

São Paulo – A notícia de que José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha deixou a presidência do conselho de administração da Oi para assumir o comando executivo da companhia no lugar de Francisco Tosta Valim Filho, anunciada nesta manhã, surpreendeu o mercado, por dois motivos principais. Primeiro, pelo curto espaço de tempo que Valim ficou no cargo, um ano e meio. Depois, pela incerteza em relação à conclusão do plano de reestruturação da Oi.

O plano da companhia vinha sendo tocado desde o início por Valim, e a expectativa era a de avanço dos indicadores operacionais em 2012. A missão de Cunha é tocar adiante as mudanças internas de melhorias que estavam sendo feitas sem deixar, claro, os interesses dos controladores de lado – o que ele deve fazer bem, já que foi indicado pelos mesmos.

Engenheiro mecânico formado pela Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cunha é carioca, casado e tem 62 anos de idade – dos quais, 20 anos ocupando cargos estratégicos de grandes empresas.

Trajetória

Fez parte do conselho da Braskem, de 2007 a 2010, depois de ter sido vice-presidente de Planejamento Estratégico entre 2003 e 2005, e membro de diversos conselhos de administração da Aracruz, Eletrobrás, Light, Ibmec e Funcex. Foi diretor do no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 1991 até 2002, e hoje ainda é membro do conselho da Vale, Santo Antonio Energia e Lupatech.

Sua história com a Oi também é antiga, construída bem antes da empresa se fundir com a Brasil Telecom, em 2008. Como presidente de conselho, Cunha está nas empresas Tele Norte Leste Participações, Telemar Norte Leste, Coari e Calais Participações desde 2007. Na Tele Norte Celular e Telemar Participações está desde 2008. Na Brasil Telecom, tornou-se membro do conselho em 2009.

Para assumir a presidência da Oi, Cunha se licenciou do cargo de presidente do conselho de administração da Oi. José Augusto da Gama Figueira, seu suplente, assumiu a função.